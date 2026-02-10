Milano: Procura chiede processo per deejay Basciano, stalking all'ex Codegoni (2)

10 febbraio 2026 a

(Adnkronos) - La data davanti al gup non è stata ancora fissata. Per la Procura di Milano non c'è nessun dubbio sul racconto fornito da Codegoni contro l'ex compagno conosciuto nel reality televisivo. "Atteggiamenti di prevaricazione e aggressività verbale" del deejay da un milione di follower si sono tradotti in un "crescente controllo ed invasività" nella vita della modella e influencer. Un'escalation che si trasforma, a dire degli inquirenti, anche in "messaggi vocali ingiuriosi e minatori". Pedinamenti, insulti che sarebbero diventati sempre più violenti.

Nel provvedimento di chiusura indagine firmato dal pm Pansa emerge che Basciano "la controllava con continue telefonate e video chiamate nell'ordine di 50-60 chiamate al giorno a cui a volte non rispondeva"; il 27 settembre 2024, in occasione di un tentativo di riconciliazione a Parigi, "nel corso di una discussione dai toni violenti le cingeva il collo". Minacce che rivolge anche ad alcuni amici della giovane e che si traduce ossessivamente nel darle "della fallita per oltre 70 volte".