Il Cofondatore e CEO di inGroup riceve un riconoscimento onorario dalla Camera di Commercio e Industria di Kiev

- Premiato per la straordinaria leadership umanitaria e il sostegno continuo ai bambini ucraini

GUAYNABO, Porto Rico, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International annuncia con orgoglio che il suo Cofondatore e CEO, Michael Hutchison, è stato insignito del premio onorario della Camera di commercio e industria di Kiev. Il prestigioso riconoscimento premia il suo significativo contributo personale alle iniziative di beneficenza e l'attiva e costante collaborazione con la Camera durante uno dei periodi più difficili per l'Ucraina.

L'onorificenza, la più alta conferita a cittadini stranieri, riconosce l'incrollabile sostegno di Michael all'Ucraina, ai Partner e Membri ucraini di inCruises e alla fondazione benefica Stand with Ukraine, istituita sotto l'egida della Camera di Commercio e Industria dell'Ucraina. La fondazione fornisce servizi essenziali di riabilitazione psicologica e fisica ai bambini colpiti dalla guerra in corso.

"A nome della Camera di Commercio e Industria ucraina, della direzione della fondazione benefica Stand with Ukraine e dei nostri amici in Ucraina, desideriamo ringraziare Michael per il suo continuo sostegno e per gli sforzi umanitari profusi negli ultimi anni", ha dichiarato Valeriy Korol, vicepresidente per le relazioni internazionali della Camera di Commercio e Industria ucraina. "Il suo aiuto ha sostenuto direttamente più di 800 bambini ucraini profondamente segnati dalla guerra. Insieme alle famiglie di questi bambini, riconosciamo l'impegno civile di Michael e i principi umanisti che incarna".

I bambini aiutati attraverso questo programma sono stati evacuati dalle regioni del fronte o sono tornati dai territori occupati: molti hanno perso le loro case, il senso di sicurezza e, in alcuni casi, uno o entrambi i genitori.

"Ricevere questo onore dalla Camera di commercio e industria di Kiev è un'esperienza che mi riempie di umiltà e che tocca corde profonde", ha dichiarato Michael Hutchison, CEO e Cofondatore di inGroup. "Il coraggio e la resilienza del popolo ucraino, specialmente dei bambini che hanno sopportato sofferenze inimmaginabili, sono per me una costante fonte d'ispirazione. Sono grato di poter sostenere la fondazione Stand with Ukraine e di collaborare con persone così dedite al prossimo, impegnate a restituire speranza, guarigione e una prospettiva di futuro a questi piccoli".

Oltre al sostegno finanziario, Hutchison si è recato due volte in Ucraina per visitare personalmente il campo di riabilitazione per bambini. Durante queste visite ha trascorso momenti significativi con i ragazzi, partecipando ad attività e laboratori terapeutici, programmi creativi e ricreativi, condividendo esperienze pensate per favorire guarigione, speranza e resilienza.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e il più grande travel club al mondo basato su abbonamento. Dal lancio nel 2016, inCruises ha prenotato viaggi per oltre 600.000 ospiti e offre quasi 200.000 opzioni tra crociere, hotel e resort in tutto il mondo. I Membri guadagnano e riscattano Reward Points per risparmiare sui viaggi attraverso la piattaforma inCruises, disponibile in 17 lingue.

inCruises continua a fare una differenza concreta nella vita dei suoi Membri, offrendo al contempo un'opportunità di business di primo livello al suo crescente team di Partner. L'azienda è profondamente impegnata nel suo ruolo di cittadino aziendale responsabile a livello globale, sostenendo attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie.

Per ulteriori informazioni, visitare in.Group e inCruises.com.

Contact:Beatriz Díaz Vá[email protected]