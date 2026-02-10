Futuro nazionale: Crosetto, 'mi aspettavo uscita Vannacci ma non darei eccessivo peso politico'
Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Sì". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è perentorio nel rispondere ai giornalisti che gli chiedono se si aspettasse la scelta di Roberto Vannacci di lasciare la Lega. Ma "non darei eccessivo peso politico", aggiunge, replicando a chi sottolinea che la maggioranza potrebbe avere problemi per la decisione di due deputati di lasciare il Carroccio per aderire alla nuova formazione politica.