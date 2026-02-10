Foibe: Renzi, 'difendere libertà contro ogni forma di totalitarismo'

10 febbraio 2026 a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Oggi, nel Giorno del Ricordo, l'Italia rende omaggio alle vittime delle foibe e dell'esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Uomini, donne, famiglie intere colpite dalla violenza feroce dei partigiani titini, una storia a lungo rimossa o minimizzata". Lo scrive sui social Matteo Renzi.

"Ricordare significa riconoscere il dolore di chi è stato cancellato due volte: prima dalla violenza, poi dal silenzio. Significa affermare che non esistono morti di serie A e di serie B, e che la storia va raccontata tutta, anche quando è scomoda, che occorre difendere sempre la libertà contro ogni forma di totalitarismo", aggiunge il leader di Iv.