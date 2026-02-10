Foibe: Boccia, 'si costruisca memoria comune'

10 febbraio 2026 a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Nel Giorno del Ricordo dobbiamo tutti sforzarci di fare, di tragedie e pagine tristi della storia, memoria comune". Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd.

"Le foibe, le violenze e le morti sul territorio giuliano-dalmata vanno riconosciute e storicizzate perché si possa comprendere quanto accaduto. Nessuna morte per ragioni di lingua, cultura o fede può essere più concepibile. Per questo il ricordo condiviso e lo studio della storia devono essere la via maestra per un futuro di pace e giustizia", prosegue Boccia.

"Le tragedie del passato non devono diventare rivendicazioni di parte ma monito perché il futuro del nostro continente non debba più vivere simili situazioni. L'idea di Europa nasce dalla condivisione dei valori di pace e convivenza tra popoli dopo le tragedie di due guerre mondiali. La memoria e la ricostruzione storica ci aiutino a costruire una società europea più giusta. Le foibe sono state una tragedia a cui bisogna guardare nel rispetto della storia e della verità", conclude il presidente dei senatori del Pd.