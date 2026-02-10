Dl Ucraina: domani dichiarazioni di voto su fiducia dalle 11.50, chiama alle 13.30
Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Dichiarazioni di voto domani dalle 11.50, chiama alle 13.30. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo della Camera, dopo la decisione del Governo di porre la fiducia sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. Dalle 16.45 il prosieguo dell'esame del provvedimento.