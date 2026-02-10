Mafia: Mattarella, 'Maxiprocesso snodo decisivo storia repubblicana'**

10 febbraio 2026 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il Maxiprocesso di Palermo –di cui l'opera del senatore Pietro Grasso costituisce una testimonianza diretta– rappresenta uno snodo decisivo nella storia della giustizia repubblicana e nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, confermando, in sede giudiziaria, l'esistenza di un'organizzazione unitaria denominata Cosa nostra, strutturata in modo gerarchico, governata da canoni perversi. L'impegno assiduo e rigoroso della magistratura e delle Forze di polizia ne è all'origine, a costo di sacrifici personali altissimi, nell'affermazione dei principi dello Stato di diritto, viva e indelebile dimostrazione di lealtà ai valori della Costituzione". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione 'Scintille di Future Ets', Pietro Grasso, in occasione dell'incontro di presentazione del suo libro 'U' Maxi. Dentro il processo a Cosa nostra', in cui l'ex presidente del Senato fu giudice a latere.

"Il loro esempio, rinnovato nella memoria dal racconto del senatore Grasso, è motivo di orgoglio e di impegno per ogni cittadino", conclude il Capo dello Stato.