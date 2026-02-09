Mo: Idf, 'arrestato terrorista di alto rango nel sud del Libano'

09 febbraio 2026 a

Tel Aviv, feb. (Adnkronos) - "Un terrorista di alto rango dell'organizzazione terroristica al-Jama'a al-Islamiyya è stato arrestato nella zona di Har Dov", nel Libano meridionale. Lo ha confermato l'Idf, aggiungendo che, a seguito di informazioni di intelligence raccolte nelle ultime settimane, le forze della Divisione 210 hanno fatto irruzione nell'edificio in cui si trovava il terrorista, rinvenendovi equipaggiamento da combattimento. Il terrorista è stato trasferito in territorio israeliano per ulteriori indagini.