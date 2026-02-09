Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Cybersecurity: Tajani di nuovo nel mirino hacker filorussi

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il gruppo di hacker filorussi 'Noname057(16)' ha nuovamente preso di mira sul proprio canale Telegram il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo hanno riferito fonti informate. Gli hacker hanno fatto riferimento alla denuncia da parte di Tajani dell'attacco informatico a siti delle ambasciate italiane nel mondo e di alberghi collegati alle Olimpiadi Milan-Cortina, di cui il gruppo ha rivendicato la responsabilità.

Dai blog