Sanremo: M5S, 'per Pucci governo ritrova loquacità persa in difesa giornalisti minacciati'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Meloni, Tajani e altri esponenti del governo si stanno stracciando le vesti per denunciare gravissime compressioni dei diritti e un clima di intimidazione e odio. Si sono indignati per le minacce dei disumani agenti Ice verso due giornalisti italiani? No, su quel fronte hanno perso le parole". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

"La loro commovente indignazione si è scatenata per la rinuncia alla conduzione di Sanremo da parte di Andrea Pucci. Evidentemente questo li ha portati a ritrovare loquacità e passione democratica. Nel frattempo la Rai censura il sindacato interno, arrivano notizie della Cassa integrazione che si è impennata nel 2025, l'insicurezza accompagna le giornate di milioni di italiani, ma secondo i distrattori di massa del centrodestra il grande scandalo che attanaglia l'Italia è la rinuncia alla conduzione di Sanremo di un comico che veleggia su stereotipi e clichè che evidentemente fanno tanto ridere il governo Meloni".