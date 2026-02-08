Nigeria: Fontana, 'grazie a Santo Padre, difesa comunità da terrorismo sia priorità condivisa'

08 febbraio 2026 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Papa Leone XIV per aver richiamato con forza il dramma dei civili colpiti in Nigeria dalla violenza e dal terrorismo. Mi unisco alle parole del Santo Padre nell'esprimere vicinanza alle persone e alle famiglie vittime dell'odio e ai cristiani perseguitati. L'auspicio è che questi appelli trovino immediato ascolto e riscontro concreto nella comunità internazionale, perché la tutela della vita e della dignità umana sia una priorità condivisa". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.