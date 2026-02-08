Milano-Cortina: S.Craxi, 'ieri vero e proprio atto di guerriglia urbana premeditata'

08 febbraio 2026 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "È un vero e proprio atto di guerriglia urbana premeditata quello avvenuto ieri sera nel quartiere Corvetto di Milano". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.

"L'ennesimo inquietante episodio di violenza da condannare con sdegno e fermezza, che lascia presagire una più ampia strategia su cui è necessario indagare a fondo, tesa a boicottare i Giochi Olimpici invernali, specie alla luce degli attentati e dei sabotaggi alla rete ferroviaria registrati tra Emilia e Marche. Si tratta di atti vigliacchi e inaccettabili, che mettono a rischio la sicurezza pubblica. Esprimo pertanto la mia piena e convinta solidarietà alle forze dell'ordine, ancora una volta chiamate ad agire con professionalità per proteggere i cittadini e ripristinare l'ordine pubblico. Un pensiero va a tutte le persone che, direttamente o indirettamente, hanno subito le conseguenze e i disagi derivanti da questi accadimenti”.