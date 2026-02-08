Milano-Cortina: M5S, 'gravissima censura Usigrai dopo figuraccia olimpica'

08 febbraio 2026 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Alla disastrosa telecronaca Rai della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, condita da Paolo Petrecca con errori e gaffe in serie, si aggiunge la gravissima censura del comunicato in cui Usigrai denuncia l'imbarazzante telecronaca del direttore di Raisport che ha colpito la credibilità dell'azienda di servizio pubblico e di chi ci lavora". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

"Usigrai scrive anche che il vertice aziendale, ancora in silenzio dopo tre voti di sfiducia al Direttore, non può fare finta di nulla e deve assumersi fino in fondo le responsabilità delle sue scelte. Alla Rai ormai siamo alle politiche di regime per provare a nascondere ai cittadini quello che hanno già visto con sconcerto in diretta televisiva. Ormai i buoi sono scappati dalla stalla e la condotta della Rai in queste ore se possibile aggiunge danni al disastro già compiuto. Solleveremo la gravità di questo atto antisindacale in tutte le sedi istituzionali opportune".