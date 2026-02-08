Milano-Cortina: Di Carlo (Fdi), 'partito del 'no a tutto' conosce solo linguaggio violenza'

08 febbraio 2026 a

Roma, 8 feb, (Adnkronos) - “C'è chi dice no, e per fortuna verrebbe da dire in un normale confronto di idee; ma come sempre in Italia il partito del 'no a tutto' non conosce linguaggio diverso da quello della violenza, e questo non è accettabile. In questi giorni l'eccellenza italiana è sotto gli occhi del mondo: le bellezze naturali, la capacità del saper fare, l'accoglienza,… E di fronte a tutto questo c'è il solito gruppo - riconoscibile sempre in una chiara politica - di contestatori a prescindere, di estremisti senza proposte, che sceglie la strada della violenza, del sabotaggio, dell'attacco. Se non si hanno idee, è impossibile esprimerle e falle valere; la loro devastazione e la loro violenza sono il linguaggio dei nemici dell'Italia”: così il senatore bellunese di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato, in merito agli atti di violenza avvenuti contro i Giochi di Milano Cortina 2026.