Sanremo: Conte, 'a Meloni interessano comici ma non problemi italiani''**

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E niente. Avevo chiesto a Meloni di dirci cosa vuole fare contro il boom di cassa integrazione e la perdita di 6mila euro netti in media per i lavoratori ma nulla. Ora deve parlare del comico Pucci per distrarci tutti ancora un po' con la grancassa mediatica in mano ai partiti di maggioranza al seguito". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Cari italiani dei vostri problemi con la sanità, le bollette, i bassi salari a questo governo interessa davvero poco o nulla. I loro problemi sono i comici che andranno a Sanremo".