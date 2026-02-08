Milano-Cortina: Pd, 'governo ha fallito su sicurezza, no lezioni'**

08 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Chi governa non può limitarsi a chiedere dichiarazioni agli altri: deve garantire risultati. Sul piano sociale questo governo ha fallito su tutti i fronti, dalla sanità e le pensioni agli stipendi, i più bassi d'Europa, compresi quelli dei poliziotti". Così i capigruppo del Pd al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo, Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti

"Quanto alla sicurezza, non si costruisce certo con le strumentalizzazioni quotidiane o con la propaganda, ma con scelte serie, risorse adeguate e una gestione efficace. Se oggi ci sono problemi di tenuta e di controllo, la responsabilità è di chi guida il governo e il Viminale, non di chi siede sui banchi dell'opposizione. Noi non accettiamo lezioni da chi usa la sicurezza come bandiera politica ma poi non è in grado di assicurare risposte concrete. Il tempo degli slogan è finito: dopo tre anni, contano i fatti. E sui fatti gli italiani possono giudicare”.