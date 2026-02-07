Sicurezza: M5S, 'fermo incompatibile con risorse Forze Ordine'

07 febbraio 2026 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il fermo preventivo di 12 ore è una misura figlia di una visione miope che può comprimere pesantemente i diritti delle persone e inoltre è inattuabile perché del tutto incompatibile con le risorse di cui dispongono oggi le Forze dell'Ordine. Il Governo Meloni ancora una volta dimostra di essere scollegato dalla realtà. Lo abbiamo detto ieri e lo ribadiamo oggi: per trattenere una persona solo potenzialmente pericolosa servono fino a quattro agenti in una giornata, sottratti alle piazze proprio mentre si svolgono le manifestazioni". Lo affermano i deputati M5S Chiara Appendino, Alfonso Colucci e Valentina D'Orso.

"Ieri su 'La Repubblica' -ricordano- l'ex questore di Roma Della Cioppa ha detto con molta chiarezza che chi ha pensato questa misura forse non si è confrontato con i questori, perché trattenere anche solo una ventina di soggetti per dodici ore significa sottrarre decine e decine di operatori ai servizi sul campo. Oggi su 'Il Centro' è stato ancora più esplicito, ipotizzando addirittura l'impiego di sei agenti per ogni fermato nell'arco di dodici ore. Il fermo preventivo è innanzitutto una bufala inattuabile. Ma al Governo ci sono o ci fanno? Interessante anche come Della Cioppa sottolinei, come noi ribadiamo ogni giorno, che non sia in corso alcun potenziamento degli organici delle Forze dell'Ordine e che nella realtà il Governo non riesca nemmeno a raggiungere il pareggio tra pensionamenti e nuovi ingressi. La sicurezza impone serietà e zero propaganda".