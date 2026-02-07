Sicurezza: Istituto Piepoli, italiani preoccupati chiedono nuove misure per manifestazioni

07 febbraio 2026 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il 72 per cento degli italiani è preoccupato per il rischio di violenze nelle proteste di piazza. Lo rileva l'Istituto Piepoli. L'87 per cento tra gli elettori di centrodestra, il 53 tra quelli di centrosinistra, il 68 tra quelli M5S. Il 61 per cento degli intervistati è quindi favorevole all'introduzione di nuove misure di sicurezza per le manifestazioni in futuro, l'80 per cento tra gli elettori di centrodestra, il 44 sia tra quelli di centrosinistra che del Movimento 5 stelle.