Riforme: Lega, pronta riforma per introdurre vincolo mandato

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l'articolo 67 della Costituzione. L'obiettivo, sottolineano in ambienti del Carroccio, è evitare i cambi di casacca, che nell'ultima legislatura sono stati quasi 300. Nella riformulazione proposta dalla Lega, l'articolo 67 cambierebbe così: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all'inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un Gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell'elezione decadono dal mandato parlamentare”.