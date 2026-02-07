Referendum: Sisto, 'a fronte No manca solo minaccia Apocalisse'

07 febbraio 2026 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “I sostenitori del ‘no' alla nostra riforma le stanno provando tutte. Manca la minaccia dell'apocalisse, dopodiché saranno state prospettate tutte le sciagure possibili in caso di vittoria del sì. Una strategia che la dice lunga sulla totale mancanza di argomenti contro una riforma pensata, scritta e approvata per i cittadini, innanzitutto, ma anche per quei magistrati che vogliono essere giudicati per le loro capacità, senza dover per forza appartenere ad una corrente”. Così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto in un convegno a Genova sulla separazione delle carriere.