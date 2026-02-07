Referendum: Siracusano, 'da Cdm decisione lineare, non si scappa dal voto'

07 febbraio 2026 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha agito in modo corretto e lineare, recependo le indicazioni contenute nell'ordinanza della Corte di Cassazione sul quesito referendario, e confermando la data della consultazione già fissata per il 22 e 23 marzo. Non si comprende, del resto, per quale ragione si continui a invocare un rinvio del referendum. La riforma della giustizia è chiara, legittima, approvata dal Parlamento nel pieno rispetto delle procedure e delle garanzie previste dalla Costituzione. Il percorso istituzionale è stato trasparente, e oggi spetta esclusivamente ai cittadini esprimersi". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

"Appare quindi singolare -aggiunge- l'atteggiamento di chi, per contrastare la riforma, tenta in ogni modo di sottrarsi al giudizio popolare, chiedendo rinvii o mettendo in discussione decisioni già pienamente fondate sul piano giuridico e istituzionale. In democrazia non si scappa dal voto: il referendum è lo strumento più alto di partecipazione e va rispettato fino in fondo”.