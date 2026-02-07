Referendum: Orlando, 'attacco Camere Penali a Cassazione macchia su principi liberali'

07 febbraio 2026 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "L'attacco, senza precedenti, a testa bassa delle Camere penali alla corte di Cassazione macchia la tradizione legata ai principi liberali e allo stato di diritto di quella associazione. Nessun garantismo può basarsi sulla delegittimazione dell'ordine giudiziario e di un presidio dello stato di diritto come la Suprema corte in particolare. Nel caso, non si contesta, infatti, la sentenza ma la Corte suprema in quanto tale. Per quanto riguarda Bignami invece nessuna macchia. E' noto, infatti, come sul nero le macchie non si vedano. Si attende una presa di distanza dalla Sinistra per il sì data la dimostrata attenzione alle forme e allo stile". Lo scrive sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd, Andrea Orlando.