Iran: Teheran, 'qualsiasi azione militare avrà un prezzo irreversibile per i nemici'

07 febbraio 2026 a

a

a

Teheran, 7 feb. (Adnkronos) - "Qualsiasi azione militare contro l'Iran comporterà un prezzo pesante e irreversibile per i nemici". Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore iraniano Abdul Rahim Mousavi in un discorso in occasione della "Giornata dell'Aeronautica Militare", lanciando un'ulteriore minaccia nel contesto delle tensioni per la sicurezza legate a un possibile attacco degli Stati Uniti.

Secondo Mousavi, "i nemici sono ben consapevoli che qualsiasi aggressione militare si concluderà con una sconfitta strategica e amplierà la portata della guerra nella regione. Le nostre forze sono al massimo livello di prontezza e in pieno coordinamento, pronte a rispondere".