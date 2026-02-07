Editoria: Rizzetto, 'congratulazioni a Giornaliste Italiane per Itabloid'

07 febbraio 2026 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le mie congratulazioni a Giornaliste Italiane per la nascita di Itabloid, nuova testata digitale che affronta temi centrali legati al mondo del lavoro e alle questioni di genere. Un progetto editoriale che contribuisce ad arricchire la qualità del dibattito pubblico e a promuovere un'informazione più pluralista e inclusiva. Promuovere la parità di genere anche nel sistema dell'informazione rappresenta una sfida centrale per costruire una società più equa e consapevole". Lo dichiara Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Lavoro della Camera.