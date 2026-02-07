Editoria: Fidanza, 'da Itabloid contributo a dibattito pubblico in Italia e in Europa'

07 febbraio 2026 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La nascita di ITabloid è una bella notizia per il giornalismo italiano e per l'informazione. La scelta di puntare su approfondimento e contenuti innovativi rappresenta un valore aggiunto in una fase in cui prevale l'immediatezza e la semplificazione. Un progetto, vorrei sottolineare, promosso dall'associazione Giornaliste italiane per valorizzare competenze, esperienza e passione professionale, offrendo uno spazio di racconto serio e autorevole". Lo afferma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo.

"Alle Giornaliste italiane -aggiunge- rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro e di successo per questa nuova avventura editoriale. Sono certo che offriranno un ottimo contributo al dibattito pubblico in Italia e in Europa”.