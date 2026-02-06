Pd: Zampa, 'paragonare minoranza a chi tradisce unità partito è inaccettabile'

06 febbraio 2026 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io non vorrei che si facesse di tutta un'erba un fascio definendo maiale un sionista. Io faccio parte della minoranza di questo partito, ci sono quasi sempre stata in minoranza, ma sono orgogliosa di fare parte della minoranza e voglio dire che non penso sia accettabile essere paragonati, siccome si è in minoranza, a persone che tradiscono l'unità del partito. L'unità non è unanimismo e le minoranze sono l'ossigeno della democrazia". Lo dice, a quanto viene riferito, Sandra Zampa alla Direzione del Pd.

"L'Europa è nata per tutelare le sue minoranze, l'Europa nella quale noi crediamo è nata per tutelare le minoranze. I partiti che non sono in grado di comprendere che la minoranza è una ricchezza— questo è stato un grande patrimonio del Partito Democratico - evidentemente non possono funzionare, hanno un grande problema e prima o poi lo pagano".