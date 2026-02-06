Pd: Speranza a riformisti, 'magari sentire parole Schlein a tempi Renzi...'

06 febbraio 2026 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Ho ascoltato con attenzione Pina Picierno e fatemi dire questo: una decina di anni fa, in queste stesse sale le discussioni non erano facili, magari allora avessi potuto ascoltare le parole con cui Elly Schlein oggi" ha parlato in Direzione, parole di "grande apertura. Io penso che questa sia la linea giusta perché la posta in gioco è che noi possiamo vincere le prossime elezioni" e per farlo serve un "partito unito". Lo dice, a quanto viene riferito, Roberto Speranza alla Direzione Pd.

"Io credo che il riposizionamento di questi anni ci abbia portato a recuperare un pezzo del nostro popolo ma nessuno va perso per strada, non vanno perse le cultura cattolico democratica, la cultura liberale. Anche perché, e non ci dormo la notte, in gioco non c'è solo il governo ma anche il prossimo presidente della Repubblica".