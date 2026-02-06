Pd: Picierno, 'alternativa non si costruisce fomentando le 'curve' ma non con proposta'

06 febbraio 2026 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io continuo a pensare che l'alternativa non nasce dalla polarizzazione, permanente, non nasce dall'idea che serva sempre una spallata, perché su questa base di quello che penso io non si costruisce alcuna alternativa di governo, si restringe solo il campo della responsabilità e questo vale per il referendum, non entro nel merito, vale per il clima politico più generale". Lo dice, a quanto si riferisce, Pina Picierno alla Direzione Pd.

"Se parliamo solo a noi stessi, se ci adagiamo solo su una dimensione identitaria, ma come facciamo a riprendere quel pezzo enorme di paese che detesta le curve, tanto quella terribile a destra quanto quella altrettanto problematica a sinistra? Tutta quella gente che non ha più fiducia nella politica".

"Io penso che noi dobbiamo trovarci, possiamo trovarci, per esempio non lasciando al formalismo battaglie epocali, la difesa delle democrazie liberali, quindi il sostegno all'Ucraina, quello alla causa iraniana, la lotta contro l'antisemitismo. Su questi temi non basta avere una postura corretta, che peraltro non sempre abbiamo. Serve una proposta politica riconoscibile, continua, militante, come quella che giustamente abbiamo avuto sugli altri".