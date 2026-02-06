Pd: Picierno a Schlein, 'mai a Kiev in 4 anni, si è europeisti non solo a parole ma coi fatti'**

06 febbraio 2026 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Da mesi diciamo che serve un nuovo internazionalismo progressista, democratico, che non possiamo vivere il paradosso che siano i sovranisti a costruire il giusto e vero e necessario. Ma come lo costruiamo se in 4 anni di invasione russa non si è mai andati a Kiev che è la frontiera, è il simbolo, l'idea della difesa della democrazia nazionale? Perché non basta dirsi europeisti, non basta dirsi le cose, le cose bisogna farle". Lo dice, a quanto viene riferito, Pina Picierno alla Direzione Pd.