Ue: da domani torna Akademeia organizzata da Nardella, Prodi e Belloni tra ospiti

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Dal 6 febbraio al 21 marzo torna a Firenze Akadémeia, la scuola di formazione per le politiche europee e il governo del territorio, dedicata a giovani amministratori sotto i 35 anni. Il programma della sessione 2026 si articolerà in una serie di incontri, online e in presenza nella sede di Palazzo Borghese, volti a fornire a giovani leader gli strumenti per affrontare le sfide della governance locale in un contesto continentale. Si legge in una nota.

Sotto il patrocinio del Parlamento Europeo, del Comitato delle Regioni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'iniziativa è guidata dall'eurodeputato Pd- S&D Dario Nardella, Presidente del Comitato Scientifico di cui fanno parte Gianni Letta, Minna Arve, Marco Buti, Luciana Lamorgese, Cristina Giachi, Andrè Sobczak, Veronica Nicotra e Giovanni Diamanti.

L'edizione 2026 si aprirà con una collaborazione speciale con la School of Transnational Governance dell'EUI per il lancio della Constitution of Innovation, manifesto redatto dal Premio Nobel Bengt Holmström, Prof. Luis Garicano (London School of Economics) e Prof. Nicolas Petit (EUI). La sessione 2026 inoltre, vedrà la partecipazione di figure di spicco delle istituzioni europee, del governo delle grandi città ma anche del mondo corporate. Fra gli speakers, Romano Prodi, Anne Hidalgo, Sindaco di Parigi, Raffaele Fitto, Vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea, Vitali Klitchko, Sindaco di Kiev, Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale UE per il Golfo, Elisabetta Belloni ( già consigliera della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen), Luciana Lamorgese (ex ministra dell'Interno), Ania Helseth, Public policy manager di META per l'Europa, Enrico Letta (Presidente dell'Istituto Jacques Delors), ed Elisa Ferreira ( già Commissario EU per la Coesione e le Riforme). Oltre ai sindaci di altre grandi città europee come Gergely Karácsony (Budapest), Jaume Collboni (Barcellona) e Gaetano Manfredi, (Napoli).

Il percorso formativo è strutturato in quattro moduli tematici fondamentali, affrontati secondo una logica di confronto fra istituzioni locali ed europee, mondo corporate e politiche di tutela pubblica. ‘Intelligenza Artificiale e Governance Locale': un focus sulle sfide dell'IA nell'equilibrio fra il miglioramento dei servizi ai cittadini e la loro tutela, seguendo i modelli delle smart cities europee. ‘Economia Urbana e Coesione Territoriale': un'analisi degli strumenti di finanziamento UE per ridurre il divario tra centri urbani e aree interne. ‘Democrazia e Partecipazione': un approfondimento sui modelli di governance partecipativa e sul ruolo delle nuove tecnologie nel coinvolgimento civico. E infine ‘Sicurezza, Immigrazione e Integrazione': un esame delle risposte politiche a livello locale ed europeo per favorire comunità inclusive e sicure.

”Akadémeia si conferma un ponte tra il territorio e le istituzioni europee - commenta il Comitato Scientifico- offrendo uno spazio di riflessione critica e soluzioni pratiche per i futuri amministratori". L'iniziativa si avvale della collaborazione strategica di Eurocities per l'attività di EU Engagement, Anci e CoR e del supporto di partner come Intesa Sanpaolo, Enel, A2A.