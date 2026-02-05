Ue: Bonaccini, 'Europa davanti a bivio, rischia di essere vassalla grandi potenze'

05 febbraio 2026 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Ci troviamo davanti a un bivio: costruire un'Unione europea capace di essere un grande attore politico, in grado di competere con Stati Uniti e Cina, oppure accettare di esserne vassalli. Questo Manifesto nasce per indicare con chiarezza la strada da prendere, ora". Così Stefano Bonaccini, eurodeputato S&D e Presidente del Partito Democratico, commenta il Manifesto 'Verso gli Stati Uniti d'Europa. Ora', presentato dalla delegazione Pd al Parlamento europeo in vista dei 70 anni dei Trattati di Roma.

"L'Europa ci ha garantito pace, democrazia e libertà – prosegue Bonaccini – ma l'attuale livello di integrazione non basta più ad affrontare le sfide globali: competizione economica e tecnologica, sicurezza, transizione verde”. “È il momento di agire – conclude Bonaccini –. C'è un'unica America e un'unica Cina. Per arrivare ad un'unica Europa servono scelte coraggiose: il superamento delle decisioni all'unanimità e del diritto di vero, un fondo europeo da 750 miliardi per produttività, intelligenza artificiale e transizione verde, nuovi trattati commerciali e una vera difesa comune. Come nel 1957, serve coraggio per cambiare".