Tv: Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione (2)

(Adnkronos) - In un intervento registrato su Instagram, l'avvocato Chiesta spiega che l'iniziativa Mediaset "è una cosa molto grave e non ha fondamento: un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea".

Le missive, però, potrebbero avere come effetto "di impedirgli di lavorare. Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno gli impediranno di parlare a casa sua?" aggiunge. Da qui l'iniziativa di Corona di denunciare Mediaset.