Milano-Cortina: Gb presenta eccellenza britannica nell'innovazione sportiva

05 febbraio 2026 a

a

a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Si è tenuto oggi a Milano, nello storico Palazzo Clerici a Milano, l'evento Winning Together: UK Innovation on the Road to Milano Cortina 2026, un'iniziativa promossa dal governo del Regno Unito per presentare l'eccellenza britannica nel settore dei materiali e dei servizi in ambito sportivo e per valorizzare le opportunità e le collaborazioni sviluppate nell'ambito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Alla vigilia della cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi, l'evento ha riunito numerosi rappresentanti istituzionali, imprese e stakeholder dei settori dello sport e della tecnologia, con l'obiettivo di favorire ulteriori partenariati strategici e rafforzare la cooperazione economica tra Regno Unito e Italia a partire dalla kermesse di Milano Cortina.

Dalla parte britannica, la presenza di Sua Altezza Reale La Principessa Reale, e del Segretario di Stato per la Cultura, i Media e lo Sport, Lisa Nandy, ha conferito all'evento un significato particolarmente rilevante in termini di diplomazia sportiva e consolidamento delle più ampie relazioni bilaterali. Per le istituzioni italiane, presenti all'evento il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che hanno rivolto agli ospiti i saluti istituzionali, e i sindaci di Bormio Silvia Cavazzi, e di Verona Damiano Tommasi. Nel corso del ricevimento sono state illustrate alcune delle più avanzate soluzioni che il Regno Unito ha sviluppato nell'ambito dell'innovazione sportiva, con un focus su tecnologie, ricerca e sviluppo, infrastrutture e servizi, che hanno contribuito all'organizzazione di Giochi Olimpici e Paralimpici sostenibili, inclusivi e all'avanguardia.

Nelle sale di Palazzo Clerici è stato esposto un esemplare di pietra da curling dell'azienda scozzese Kays Curling, fornitore unico di questo materiale per uno sport che ha conquistato un crescente seguito negli ultimi anni, anche in Italia. Durante l'evento sono stati anche esposti i pattini che l'azienda di Sheffield John Wilson (HD Sports Ltd) donò nel 1841 a Sua Altezza Reale, la Regina Vittoria. La HD Sport Ltd produce e fornisce la maggior parte delle lame per i pattini da ghiaccio in uso a livello internazionale.