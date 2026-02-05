Mafia: Fontana, 'su omicidio Piersanti Mattarella rimane domanda verità e giustizia'

05 febbraio 2026 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Nella lunga e dolorosa scia di lutti e di sangue lasciata da Cosa nostra, l'assassinio di Piersanti Mattarella presenta contorni ancora oscuri. Persistono interrogativi fondamentali che alimentano la legittima domanda di verità e di giustizia dei familiari e del Paese intero". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione del libro di Miguel Gotor 'L'omicidio di Piersanti Mattarella. L'Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna'.

”Come lui, sono stati in tanti -ha ricordato Fontana- a cadere sotto i colpi della ferocia mafiosa: donne e uomini delle Forze dell'Ordine, magistrati, giornalisti, politici, ma anche cittadini, barbaramente uccisi per aver compiuto il proprio dovere o per aver difeso la legalità nella loro vita quotidiana, professionale e civica".

"La presentazione di oggi rappresenta dunque l'occasione per rinnovare l'impegno a fare piena luce su questi drammatici fatti. Coltivare la memoria di queste pagine dolorose della nostra storia -ha concluso il presidente della Camera- significa rafforzare gli anticorpi necessari a prevenire e a combattere nuove forme di infiltrazione criminale, sostenendo ogni presidio di legalità e difendendo le Istituzioni".