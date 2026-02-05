Israele: 3 uomini uccisi in villaggio arabo della Bassa Galilea

05 febbraio 2026 a

Tel Aviv, 5 feb. (Adnkronos) - Tre uomini sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a Suweid Hamira, località araba della Bassa Galilea. Due uomini sono stati dichiarati morti sul posto nel villaggio settentrionale, mentre la seconda vittima è deceduta successivamente in ospedale a causa delle ferite riportate. La criminalità violenta a crescere senza controllo nelle località arabe di tutto il paese. L'anno scorso è stato l'anno più sanguinoso nella storia della società araba, con 252 persone uccise in episodi di violenza. Molti leader arabi accusano le forze dell'ordine di negligenza. Critiche si sono sollevate contro il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir, che sovrintende alla polizia. Da quando ha assunto l'incarico nel 2023, il tasso di omicidi nella società araba è raddoppiato e da allora ha continuato a crescere.