Casa: Boccia, 'per governo questione marginale, il Pd c'è'

05 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Continua questo percorso con la casa come diritto e non come questione marginale, questo è diventata in tre anni e mezzo di governo Meloni". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia nel suo intervento alla Conferenza nazionale "La Casa è un diritto. Le proposte del Pd, le bugie del governo, le novità dall'Europa" in corso al Nazareno.

"L'ultima legge di Bilancio si è chiusa con una pantomima sull'ennesimo Piano casa, l'ennesimo annuncio con il racconto che sarebbe arrivato dopo. Intanto votavano una legge di Bilancio senza risorse sul fondo affitti, senza interventi", ha spiegato Boccia.

"Il Pd c'è, con tutte le sue articolazioni, con la segretaria in prima linea, con i Gruppi parlamentari che, nonostante la chiara visione alternativa della destra, provano a fare sì che la massa critica dei territori possa metterli spalle al muro e in difficoltà -ha aggiunto il presidente dei senatori dem-. Anche se non è il tempo in cui il confronto politico riesce a sconfiggere i muscoli dei numeri di una maggioranza parlamentare che obbedisce sempre agli ordini di palazzo Chigi, anche in queste ore vediamo come sia difficile sperare che accada".