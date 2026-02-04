Ucraina: Zakharova, 'Nato sta palesemente pianificando un intervento militare'

04 febbraio 2026 a

a

a

Mosca, 4 feb. (Adnkronos) - Schierare truppe della "coalizione dei volenterosi" in Ucraina è un palese intervento militare. Lo ha detto durante una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Si tratta, ovviamente, di un piano palese di intervento militare straniero. È così che dovrebbe essere chiamato", ha aggiunto riferendosi all'affermazione del segretario generale della Nato Mark Rutte secondo cui, dopo il raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina, truppe, armi, forze aeree e navali della cosiddetta coalizione dei volenterosi saranno immediatamente sul posto.