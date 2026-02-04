Ucraina: via libera in commissione al Dl aiuti, prossima settimana in aula

04 febbraio 2026 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - Via libera delle commissioni riunite Difesa ed Esteri della Camera al Dl per la "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini ucraini presenti in Italia e per il rafforzamento delle misure a tutela della sicurezza dei giornalisti freelance impegnati in contesti di crisi". Le commissioni hanno approvato il provvedimento conferendo il mandato alla relatrice, la deputata di Fratelli d'Italia Paola Chiesa. Il provvedimento è atteso in aula per la prossima settimana.

"Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalle Commissioni -ha dichiarato il presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo-. Un testo equilibrato che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina e, allo stesso tempo, tiene insieme responsabilità internazionale, attenzione umanitaria e tutela di chi opera nei contesti più difficili".