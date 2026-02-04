Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Uas-Russia: Putin, 'agiremo in modo responsabile dopo scadenza New Start'

default_image

  • a
  • a
  • a

Mosca, 4 feb. (Adnkronos/Afp) - La Russia agirà in modo "responsabile" dopo la scadenza, domani, del trattato sul disarmo nucleare New Start tra Russia e Stati Uniti. Lo ha detto Vladimir Putin al presidente cinese Xi Jinping, ha riferito il consigliere diplomatico del presidente russo Yuri Ushakov durante una conferenza stampa, aggiungendo che il presidente russo "ha sottolineato che in questa situazione agiremo in modo ponderato e responsabile".

Dai blog