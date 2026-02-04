Sicurezza: Renzi, 'chi picchia un poliziotto è un criminale, serve certezza pena'

04 febbraio 2026 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Chi picchia un poliziotto non è un eroe, ma un criminale. Chi lo fa con quelle modalità è un terrorista. Io chiamo le cose con il loro nome: pretendo che un Paese civile difenda un padre di 29 anni che serve il Paese per duemila euro al mese e rischia di non vedere più suo figlio per colpa di qualche figlio di papà ideologizzato e criminale". Lo dice Matteo Renzi ad Avvenire.

"Detto questo il governo sulla sicurezza è venuto a noia anche a se stesso. Hanno preparato talmente tanti pacchetti sicurezza che sembrano Amazon. La verità è che manca la certezza della pena -spiega il leader di Iv-. Abbiamo in carcere delle persone inoffensive che stanno dentro per reati bagatellari e abbiamo tenuto fuori dal carcere nonostante i precedenti stupratori come quello di Milano che ha ucciso la povera Aurora di 19 anni o il killer di Bologna del povero Alessandro di 34 anni. Mettiamo dentro i criminali pericolosi, ma facciamolo sul serio".