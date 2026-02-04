Referendum: Roccella, 'allarmante finanziamento Odg ad 'Articolo 21'

04 febbraio 2026 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Apprendiamo che ieri il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha deliberato un finanziamento di 20mila euro ad ‘Articolo 21', associazione impegnata ufficialmente nella campagna referendaria. Ovviamente a sostegno del No, ma non è questo il punto. Il punto è che l'Ordine dei giornalisti non è un sodalizio privato ma un ente di diritto pubblico, che amministra l'esercizio di una professione importantissima in un sistema democratico”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità.

“Immagino che nella delibera del Consiglio nazionale non vi sia alcun riferimento alla campagna referendaria –scrive ancora- ma ragioni di elementare opportunità avrebbero dovuto sconsigliare un'iniziativa del genere, se non altro per un minimo rispetto dei tanti iscritti che legittimamente possono pensarla in modo diverso. Anche solo il sospetto che possa esservi un nesso tra il finanziamento ad ‘Articolo 21' e la campagna referendaria è un fatto allarmante in una democrazia, e se questo sospetto non venisse fugato al di là di ogni ragionevole dubbio ciò sarebbe di una gravità inaudita".

"Il fatto che il malessere pubblicamente esternato su questa vicenda da giornalisti membri del Consiglio nazionale dell'Ordine noti per la propria indipendenza di pensiero non abbia suscitato precisazioni o smentite, autorizza una seria preoccupazione. Sarebbe come minimo doveroso che l'Ordine dettagliasse il tipo di attività finanziate con queste risorse e che il loro utilizzo venisse rigorosamente rendicontato. Resta comunque lo sconcerto -conclude Roccella- che, da persona che ha dedicato al giornalismo un'intera vita, non posso non manifestare”.