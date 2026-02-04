Referendum: Cangini, 'pronto a stracciare tessera giornalista e no pagamento quote Odg'

04 febbraio 2026 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Apprendo con sconcerto che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha deliberato di sostenere la campagna per il No al referendum sulla separazione delle carriere utilizzando le quote degli associati. Prendo atto che l'Ordine dei giornalisti ha cessato di svolgere la propria funzione per farsi soggetto politico. Confido in un ripensamento, in caso contrario straccerò di conseguenza la mia tessera professionale e smetterò di pagare le quote annuali come è ovvio che sia”. Lo annuncia il segretario generale della Fondazione Einaudi e membro fondatore del Comitato 'SìSepara', Andrea Cangini, già direttore del Quotidiano nazionale e de 'Il Resto del Carlino'.