Plume, rete leader globale nel campo degli RWA, riduce la soglia per gli investimenti istituzionali coreani grazie alla stablecoin KRW1

NEW YORK, 4 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Plume, la rete leader mondiale di asset reali (RWA), ha introdotto la stablecoin KRW1, denominata in won sudcoreani, emessa dalla principale azienda di custodia di asset digitali BDACS (Beyond Digital Asset Custody Service).

Grazie a questa collaborazione, investitori e istituzioni coreani acquisiscono la possibilità di effettuare pagamenti e investimenti direttamente in won coreani (tramite KRW1) nell'ecosistema Plume.

"Plume gestisce attualmente uno dei più grandi ecosistemi RWA al mondo, con oltre 280.000 titolari di RWA e 645 milioni di dollari in RWA. Con l'inserimento di KRW1 come strumento di pagamento e investimento, stiamo aprendo una nuova strada, in particolare per gli investitori istituzionali coreani, affinché possano entrare nel mercato RWA utilizzando una valuta diversa dal dollaro statunitense", ha affermato Teddy Pornprinya, co-fondatore e Chief Business Officer (CBO) di Plume.

La decisione di Plume di scegliere il won coreano come prima valuta diversa dal dollaro statunitense riflette la preparazione normativa e la domanda istituzionale della Corea. A seguito delle modifiche apportate lo scorso anno al Capital Markets Act e all'Electronic Securities Act, la Corea ha introdotto un quadro normativo per i titoli tokenizzati (STO) che integra i security token nel sistema finanziario regolamentato. Il Paese è infatti considerato uno dei contesti normativi più avanzati in Asia in materia di RWA.

"La Corea è un mercato in cui la regolamentazione è relativamente chiara, ma favorevole all'innovazione. Le principali istituzioni finanziarie stanno espandendo gli investimenti relativi agli RWA e alla blockchain, rendendo la Corea un hub strategico per l'espansione di Plume in Asia", ha affermato Pornprinya.

Lanciata da BDACS nel settembre 2025, la stablecoin KRW1 è interamente garantita dai depositi in KRW conservati in un conto di garanzia presso una banca commerciale nazionale, la Woori Bank. BDACS ha completato con successo una prova di concetto ("Proof of concept" o PoC) attraverso la copertura dei depositi in KRW, l'emissione di token e la verifica on-chain, convalidando sia la fattibilità tecnica che la stabilità operativa.

"Plume si è affermata come piattaforma RWA pronta per le istituzioni grazie alla conformità integrata e alla piena compatibilità EVM", ha affermato Hong-yeol Ryu, CEO di BDACS. "L'integrazione di KRW1 rafforza ulteriormente la sua posizione di fornitore di infrastrutture RWA conformi alle normative asiatiche".

Plume apre l'accesso ad asset di gestori patrimoniali internazionali quali Apollo Global Management, WisdomTree e BlackOpal, i quali coprono classi di asset come prestiti garantiti da immobili, fondi privati e titoli di Stato.

Con l'introduzione di KRW1, gli investitori coreani possono investire e ricevere rendimenti direttamente in won, riducendo in tal modo i costi di cambio e la complessità operativa, aprendo inoltre la strada a una maggiore partecipazione istituzionale, alla futura emissione on-chain da parte delle istituzioni finanziarie coreane e all'espansione ad altre valute asiatiche, come lo yen giapponese e il dollaro di Singapore.

Informazioni su Plume

Plume è la rete leader nel settore degli asset reali (RWA). Il sistema consente agli emittenti di asset e alle istituzioni di distribuire risorse on-chain attraverso la sua infrastruttura nativa e di far crescere tali asset attraverso il protocollo di rendimento reale di punta Nest. In qualità di ecosistema con la più ampia base di portafogli attivi nel settore RWA e contando oltre 200 progetti, Plume sta plasmando la prossima generazione di mercati dei capitali on-chain.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://plume.org/

Contatto per i media

Leila Stein, Responsabile marketing dei contenuti, [email protected]

