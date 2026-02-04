Milano-Cortina: Braga, 'inaccettabile presenza Ice con plauso governo'

04 febbraio 2026 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "E' inaccettabile che un corpo di polizia federale straniero possa operare sul territorio italiano con il vostro plauso". Lo ha detto Chiara Braga, in aula alla Camera, dopo l'informativa del ministro dell'Interno sull'Ice a Milano-Cortina.

"Noi con quella storia di violenza e soprusi sui più fragili non vogliamo avere nulla a che fare", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera, spiegando: "Usate l'emergenza sicurezza contro ogni logica perché serve per aumentare la vostra propaganda".