Cina-Russia: Ushakov, 'Xi ha invitato Putin a Pechino in prima metà dell'anno'

Mosca, 4 feb. (Adnkronos) - Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a effettuare una visita ufficiale in Cina nella prima metà dell'anno. Lo ha riferito Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, secondo cui "l'invito è stato accettato con gratitudine. Tempistiche e dettagli saranno discussi ulteriormente".

Parlando ai giornalisti dopo i colloqui in videoconferenza tra i due leader, Ushakov ha aggiunto che il leader cinese ha invitato il presidente russo a partecipare al vertice Apec di Shenzhen a novembre. "La Russia sostiene le attività della presidenza cinese e, naturalmente, il nostro presidente sarà pronto a partecipare all'incontro di Shenzhen", ha affermato Ushakov.