Sicurezza: Ciriani, 'incontro al Colle? Ottimista, clima collaborativo'**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ognuno fa il suo mestiere, il clima è collaborativo". Lo dice il ministro Luca Ciriani interpellato dai cronisti al Senato sull'incontro al Quirinale del sottosegretario Alfredo Mantovano con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla sicurezza. "Con il Quirinale c'è sempre un'interlocuzione. Il tema sicurezza è più delicato perché riguarda le libertà individuali. Ciirani conferma che una parte delle misure andranno "nel decreto" e una parte "andrà nel disegno di legge".