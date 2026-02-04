Niscemi: Musumeci, 'un quarto di secolo di inerzie, sottovalutazioni e omissioni di altri'**

04 febbraio 2026 a

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "È chiaro che ho il diritto e il dovere di respingere, con fermezza, la rappresentazione che isola strumentalmente un singolo passaggio negli ultimi tre mesi del mio mandato" da Presidente della Regione siciliana, "dal maggio all'agosto del 2022", "quando, cioè, sarebbe stato a me notificato, ed è stato notificato, l'esito del Pai con R4 di una parte di quel fronte franoso, tentando così di coprire un quarto di secolo di inerzie, omissioni e sottovalutazioni di altri". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al Senato.