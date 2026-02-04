Niscemi: Musumeci, 'nel 2005 per tecnici impossibile intervenire per stabilizzare frana'**

04 febbraio 2026 a

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Sullo sfondo di questo disarmante scenario ci sono i preoccupanti pareri dei tecnici della CTS che già nel 2005 recitano il de profundis e dicono: il complesso franoso di Niscemi ha 'dimensioni e caratteristiche tali da rendere impossibile pensare a interventi finalizzati alla stabilizzazione definitiva dei versanti', come per dire 'non possiamo bloccare più la frana'. Siamo nel 2005". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, durante l'informativa al Senato sulla frana di Niscemi (Caltanissetta).