Niscemi: inchiesta per disastro colposo, Procuratore da incarico a consulenti tecnici'**

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Domani il Procuratore capo di Gela (Caltanissetta), Salvatore Vella, che coordina l'inchiesta per disastro colposo sulla frana di Niscemi, nominerà i consulenti tecnici. I consulenti sono professori universitari, che svolgono la loro attività di didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo: Chiara Cappadonia, professoressa di Geologia Applicata e Geologia Tecnica; Maurizio Gasparo Morticelli, professore di Geologia strutturale; Edoardo Rotigliano, professore di Geomorfologia.

Il team di consulenti è costituito da esperti nel campo della modellazione Geologica del sottosuolo, della Geomorfologia applicata e della valutazione del Rischio Idrogeologico, nonché degli aspetti tecnico - normativi connessi.