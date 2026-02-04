Milano-Cortina: Salvini, 'Villaggio olimpico non con letti di cartone, servirà per universitari'**

04 febbraio 2026 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso del fatto che gli atleti che stanno dormendo al Villaggio olimpico di Milano che abbiamo costruito e accompagnato, stiano dicendo che rispetto ad altri Villaggi olimpici -non faccio riferimento ai letti in cartone di Parigi non volevo fare riferimento assolutamente a nessuno- è un Villaggio olimpico coi letti in legno made in Italy, con palestre, strutture". Lo ha affermato il ministro per le infrastrutture e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera.

"E soprattutto -ha aggiunto- 1.700 posti letto in camere singole e doppie che queste notti ospitano i vincitori degli ori olimpici, dall'anno accademico 26-27 saranno 1.700 posti letto per studenti fuori sede, con quasi 500 posti convenzionati a Milano a meno di 600 euro al mese e oggi a Milano con 600 euro al mese trovi una brandina nel seminterrato in condivisione con altri tre. E gli altri 1.200 posti letto a una cifra del 25per cento inferiore al prezzo di mercato. Quindi sono orgoglioso perché è qualcosa che noi stiamo realizzando".